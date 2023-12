CONFÉRENCE – SUR LA PISTE INDIGÈNE : S’INSPIRER DES PEUPLES, PREMIER PAS POUR ÊTRE HEUREUX PAR KARINE MASSONIE 58 avenue Henri Bertho La Baule-Escoublac, 2 janvier 2024, La Baule-Escoublac.

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02 18:00:00

fin : 2024-01-02

Anthropologue-exploratrice, passionnée par les relations Humain-Nature et les relations humaines, Karine Massonnie parcourt la planète depuis plus de 30 ans à la rencontre des peuples Premiers ou peuples-racines dont elle partage, en immersion, le quotidien : Amérindiens, Samis, Sans, Khalkas, Aborigènes …

Fondatrice de l’entreprise Terres Indigènes, elle vous fera découvrir ses expériences, la philosophie et les modes de vie de ces sociétés millénaires qui ont su préserver leurs relations à la nature et le sens du bien être communautaire.

Son dernier livre : « Voyage initiatique à la rencontre de peuples premiers »

Organisée par le Relais Culturel.

Entrée libre.

58 avenue Henri Bertho Centre Culturel et Associatif Maison d’Escoublac

La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire



