Conférence – Sur la piste Indigène : s’inspirer des peuples, premier pas pour être heureux par Karine Massonie 58 avenue Henri Bertho La baule escoublac, 2 janvier 2024, La baule escoublac.

Anthropologue-exploratrice, passionnée par les relations Humain-Nature et les relations humaines, Karine Massonnie parcourt la planète depuis plus de 30 ans à la rencontre des peuples Premiers ou peuples-racines dont elle partage, en immersion, le quotidien : Amérindiens, Samis, Sans, Khalkas, Aborigènes …

Fondatrice de l’entreprise Terres Indigènes, elle vous fera découvrir ses expériences, la philosophie et les modes de vie de ces sociétés millénaires qui ont su préserver leurs relations à la nature et le sens du bien être communautaire.

Son dernier livre : « Voyage initiatique à la rencontre de peuples premiers »

Organisée par le Relais Culturel.

Entrée libre.

