Conférence – Les Marionettes par Jean-Claude Guillaume 58 avenue Henri Bertho La baule escoublac, 5 décembre 2023, La baule escoublac.

Les marionnettes se rencontrent à travers le monde et particulièrement à Lyon avec Guignol, devenu l’emblème de la ville.

Quelle est leur originine ? Comment sont-elles animés ?

Jean-Claude Guillaume parlera des marionnettes dans le thé ambulant, à la télévision, des marionnettes géantes de rue, de celles des ventriloques et bien d’autres exemples. Il montrera une partie de sa collection.

Organisée par le Relais Culturel.

Entrée libre.

58 avenue Henri Bertho Centre Culturel et Associatif Maison d’Escoublac 44500 La baule escoublac La baule escoublac Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 73 72 11 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 15 37 51 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 76 58 41 05 »}, {« type »: « email », « value »: « le.relais.culturel.44500@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.relaisculturel.wixsite.com/home »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/conference-les-marionettes-par-jean-claude-guillaume-la-baule-escoublac.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T18:00:00+01:00 – 2023-12-06T04:00:00+01:00

