WINSTON CHURCHILL Un géant de l’histoire britannique 58 avenue Henri Bertho, 4 avril 2023, La baule escoublac.

conférence animée

par Jacques FORGET



Winston Churchill ne fut pas qu’un homme d’état, plusieurs fois

ministre depuis 1900.

Combattant pendant la guerre des Boers en Afrique du Sud, il

devient Lord de l’Amirauté au début de la Première Guerre

mondiale.

Les années 30 marquent sa traversée du désert.

En 1940, il incarne la résistance au nazisme.

Jacques Forget vous fera découvrir toutes les facettes de cet homme

à la figure emblématique de la ténacité et de la fierté du peuple

britannique

La Baule_ relais-culturel-conférence-de-jacques-forget

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-04T18:00:00+02:00 – 2023-04-04T20:00:00+02:00

