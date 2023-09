Le One Man Show « Toujours célib » 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac, 30 décembre 2023, Brives-Charensac.

Brives-Charensac,Haute-Loire

Par l’auteur de la comédie « Entre Ils et Elle » Stéphane Floch

Ce célibataire qui frôle les 50 ans vous raconte ses déboires amoureux.

Ses rencontres sur internet, les soirées où l’on trouve l’amour….

2023-12-30 20:00:00

58 Avenue Charles Dupuy Smart Cabaret

Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



By the author of the comedy « Entre Ils et Elle » Stéphane Floch

This single man nearing 50 tells you all about his love affairs.

His internet encounters, the parties where love is found?

Por el autor de la comedia « Entre Ils et Elle » Stéphane Floch

Este soltero a punto de cumplir los 50 cuenta sus tribulaciones amorosas.

Sus encuentros en Internet, las fiestas donde se encuentra el amor..

Von dem Autor der Komödie « Entre Ils et Elle » Stéphane Floch

Dieser Single mit fast 50 Jahren erzählt Ihnen von seinen Liebeskummern.

Er erzählt von seinen Internetbekanntschaften und den Abenden, an denen man die Liebe findet

