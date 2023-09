Eric Collado 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac, 9 décembre 2023, Brives-Charensac.

Brives-Charensac,Haute-Loire

C’est avec générosité comme à son habitude, que le général de l’armée des passoires du monde ( oui oui vous avez bien lu !) entre sur scène pour tout donner et comme on dit il le mouille le maillot !.

2023-12-09 20:00:00 fin : 2023-12-09 . .

58 Avenue Charles Dupuy Smart Cabaret

Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



It is with generosity, as usual, that the general of the army of the world?s sieves (yes, you read that right!) takes to the stage to give it his all, and as they say, he wets the jersey!

Con la generosidad de siempre, el general del ejército de los tamices del mundo (¡sí, ha leído bien!) sube al escenario para darlo todo, y como suele decirse, ¡lo tiene a raudales!

Der General der Armee der Weltsiebe (ja, Sie haben richtig gelesen!) betritt die Bühne, um alles zu geben, und wie man so schön sagt, er macht das Trikot nass!

Mise à jour le 2023-09-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay