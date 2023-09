La comédie « Entre ils et elle » 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac, 2 décembre 2023, Brives-Charensac.

Brives-Charensac,Haute-Loire

Stelasud présente:

Une comédie presque 100% masculine où vous allez rire et partager un grand moment de bonheur.de Stéphane Floch avec Ludovic Coutaud, Stéphane Galentin, Stéphane Floch.

2023-12-02 20:00:00 fin : 2023-12-02 . .

58 Avenue Charles Dupuy Smart Cabaret

Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Stelasud presents:

An almost 100% male comedy where you will laugh and share a great moment of happiness.by Stéphane Floch with Ludovic Coutaud, Stéphane Galentin, Stéphane Floch

Stelasud presenta:

Una comedia casi 100% masculina donde reirás y compartirás un gran momento de felicidad.por Stéphane Floch con Ludovic Coutaud, Stéphane Galentin, Stéphane Floch

Stelasud präsentiert:

Eine fast 100% männliche Komödie, in der Sie lachen und einen großen Moment des Glücks teilen werden.von Stéphane Floch mit Ludovic Coutaud, Stéphane Galentin, Stéphane Floch

Mise à jour le 2023-09-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay