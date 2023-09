Don Quichotte What else ! 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac, 18 novembre 2023, Brives-Charensac.

Brives-Charensac,Haute-Loire

Farce épique d’après l’œuvre de Cervantes avec Jo Scaringella et Serge Arnaud

Adaptation et mise en scène: Serge Arnaud.

2023-11-18 21:00:00 fin : 2023-11-18 . .

58 Avenue Charles Dupuy Smart Cabaret

Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Epic farce based on the work by Cervantes with Jo Scaringella and Serge Arnaud

Adapted and directed by Serge Arnaud

Farsa épica basada en la obra de Cervantes con Jo Scaringella y Serge Arnaud

Adaptación y dirección de Serge Arnaud

Epische Farce nach dem Werk von Cervantes mit Jo Scaringella und Serge Arnaud

Adaptation und Regie: Serge Arnaud

