La porte à côté 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac, 11 novembre 2023, Brives-Charensac.

Brives-Charensac,Haute-Loire

Comédie de Fabrice Roger Lacan

Mise en scène: Danielle Fichaud avec Séverine Warneys et Frédéric Sandeau

Sur le thème classique du duo que tout oppose, du rire et de l’amour, des dialogues hilarants et fins, une comédie de qualité !.

2023-11-11 20:00:00 fin : 2023-11-11 . .

58 Avenue Charles Dupuy Smart Cabaret

Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Comedy by Fabrice Roger Lacan

Directed by Danielle Fichaud with Séverine Warneys and Frédéric Sandeau

Based on the classic theme of a duo pitted against each other, laughter and love, hilarious, fine dialogue, a quality comedy!

Comedia de Fabrice Roger Lacan

Dirigida por Danielle Fichaud con Séverine Warneys y Frédéric Sandeau

Basada en el tema clásico de un dúo en el que todo está reñido, ¡se trata de una comedia de calidad, con risas y amor, diálogos hilarantes y delicadeza!

Komödie von Fabrice Roger Lacan

Regie: Danielle Fichaud mit Séverine Warneys und Frédéric Sandeau

Das klassische Thema des Duos, das alles gegeneinander ausspielt, Lachen und Liebe, urkomische und feine Dialoge, eine Komödie von hoher Qualität!

Mise à jour le 2023-09-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay