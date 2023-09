C l’heure ? 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac, 4 novembre 2023, Brives-Charensac.

Brives-Charensac,Haute-Loire

Humour et amour avec Zanca Richard Comédien

Texte: Richard Zanca & Fabienne Colson

Mise en scène: Fabienne Colson

Ca pourrait être triste mais c’est amusant

Ca pourrait être fini mais ça continue

Ca pourrait être vous mais c’est moi.

2023-11-04 20:00:00 fin : 2023-11-04 . .

58 Avenue Charles Dupuy Smart Cabaret

Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Humor and love with Zanca Richard Comedian

Text: Richard Zanca & Fabienne Colson

Stage direction: Fabienne Colson

It could be sad but it’s funny

It could be over but it goes on

It could be you but it’s me

Humor y amor con Richard Zanca Comediante

Texto: Richard Zanca & Fabienne Colson

Dirección: Fabienne Colson

Podría ser triste pero es divertido

Podría acabarse pero continúa

Podrías ser tú pero soy yo

Humor und Liebe mit Richard Zanca Richard Comedian

Text: Richard Zanca & Fabienne Colson

Regie: Fabienne Colson

Es könnte traurig sein, aber es ist lustig

Es könnte vorbei sein, aber es geht weiter

Es könnte Sie sein, aber ich bin es

Mise à jour le 2023-09-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay