PETITE BOUTIQUE DES MUSÉES ET DES MONUMENTS 58 Allées Charles de Fitte Toulouse, 28 novembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Cette boutique éphémère c’est l’occasion de mettre en avant des fournisseurs et partenaires locaux de la région : artisans, graphistes, créateurs, couturiers… Des idées de cadeaux uniques et locales aux couleurs de l’Occitanie, à mettre sous le sapin !.

2023-11-28 fin : 2024-03-31 . .

58 Allées Charles de Fitte MATOU

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie



This temporary boutique is an opportunity to showcase the region’s local suppliers and partners: artisans, graphic designers, creators, fashion designers… Unique, local gift ideas in the colors of Occitania, to put under the Christmas tree!

Esta boutique temporal es una oportunidad para dar a conocer a los proveedores y socios locales de la región: artesanos, diseñadores gráficos, creadores, modistas, etc. Ideas de regalos únicas y locales con los colores de Occitania, ¡para poner bajo el árbol de Navidad!

Diese vorübergehende Boutique ist eine Gelegenheit, lokale Lieferanten und Partner aus der Region in den Vordergrund zu stellen: Handwerker, Grafiker, Designer, Schneider… Einzigartige und lokale Geschenkideen in den Farben Okzitaniens, die Sie unter den Baum legen können!

Mise à jour le 2023-10-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE