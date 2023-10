Concert de Noël Jazz / Gospel à Aiffres 579 Rue de l’Église Aiffres, 8 décembre 2023, Aiffres.

Aiffres,Deux-Sèvres

Comme chaque année, la ville d’Aiffres organise son traditionnel concert de Noël, en l’église Saint-Pierre.

Et cette année, vous aurez la chance d’écouter Germain Cornet Trio ! Germain Cornet étant batteur et natif de la ville d’Aiffres, il sera accompagné cette année de Maxime Plisson, chanteuse de Jazz au Moulin Rouge.

Informations : https://www.ville-aiffres.fr/marche-et-concert-de-noel

Le vendredi 8 décembre 2023 à 20h30

GRATUIT.

579 Rue de l’Église Eglise Saint-Pierre

Aiffres 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



As every year, the town of Aiffres organizes its traditional Christmas concert in the church of Saint-Pierre.

And this year, you’ll have the chance to hear Germain Cornet Trio! Germain Cornet is a drummer and a native of Aiffres, so this year he’ll be joined by Maxime Plisson, a singer with Jazz au Moulin Rouge.

Information: https://www.ville-aiffres.fr/marche-et-concert-de-noel

Friday, December 8, 2023 at 8:30pm

FREE

Cada año, la ciudad de Aiffres organiza su tradicional concierto de Navidad en la iglesia de Saint-Pierre.

Este año tendrá la oportunidad de escuchar a Germain Cornet Trio Germain Cornet es batería y natural de Aiffres, y este año estará acompañado por Maxime Plisson, cantante de jazz en el Moulin Rouge.

Información: https://www.ville-aiffres.fr/marche-et-concert-de-noel

Viernes 8 de diciembre de 2023 a las 20.30 h

GRATIS

Wie jedes Jahr veranstaltet die Stadt Aiffres ihr traditionelles Weihnachtskonzert in der Kirche Saint-Pierre.

Und dieses Jahr haben Sie das Glück, Germain Cornet Trio zu hören! Da Germain Cornet Schlagzeuger ist und aus der Stadt Aiffres stammt, wird er dieses Jahr von Maxime Plisson begleitet, die im Moulin Rouge Jazz gesungen hat.

Informationen: https://www.ville-aiffres.fr/marche-et-concert-de-noel

Am Freitag, den 8. Dezember 2023 um 20.30 Uhr

KOSTENLOS

