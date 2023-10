On cuisine à la ferme Marcotte 575 chemin de Marucat Ger Catégories d’Évènement: Ger

Pyrénées-Atlantiques On cuisine à la ferme Marcotte 575 chemin de Marucat Ger, 18 novembre 2023, Ger. Ger,Pyrénées-Atlantiques Démonstration d’une recette de cuisine « Suprêmes de Volaille et Sauce aux champignons »..

Demonstration of a recipe for « Suprêmes de Volaille et Sauce aux champignons ». Demostración de una receta de « Suprêmes de Volaille et Sauce aux champignons ». Demonstration eines Kochrezepts « Geflügelbrüstchen und Pilzsoße ».

