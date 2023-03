Quand LA TERRE sublime votre quotidien ! 573°C Collectif Céramique Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Quand LA TERRE sublime votre quotidien ! 573°C Collectif Céramique, 1 avril 2023, Tours. Quand LA TERRE sublime votre quotidien ! 1 et 2 avril 573°C Collectif Céramique Le studio 573°C Collectif céramique vous accueille dans le cadre des JEMA pour vous présenter les processus de création céramique. De l’argile fraîche à l’objet qui accompagne votre quotidien, du plus humble des bols au plus extravagant des vases, nous vous présenterons les différentes étapes que la terre franchit.

Grès ou porcelaines, tournage, modelage ou impression 3D, poteries et sculptures, décors aux engobes, aux oxydes, à l’émail, à la feuille d’or… vous pourrez découvrir la diversité des techniques ancestrales ou innovantes, et des matières travaillées par les mains des artisans que nous sommes.

Démonstrations au tour de potier Samedi 1 et dimanche 2 avril à 11h,

11h30

15 h et 15h30. Les plus jeunes (mais aussi les moins jeunes s’ils le souhaitent !) pourront s’amuser à imprimer, découper, modeler de la terre.

La présentation des créations des adhérents de l’atelier illustrera la variété de ce qu’il est possible de réaliser pour sublimer son quotidien avec la terre ! 573°C Collectif Céramique 150 Rue Lakanal, 37000 Tours Tours 37000 Lakanal-Strasbourg Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://www.facebook.com/573collectifceramique https://www.instagram.com/573collectifceramique/ [{« type »: « email », « value »: « 573collectifceramique@gmail.com »}] 9MHJ+MF Tours Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 poterie céramique ©MKCéramique

