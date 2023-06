Bain norvégien – La Roche aux Fées 571 chemin des pèlerins Lapte, 12 juin 2023, Lapte.

Lapte,Haute-Loire

Dans un environnement boisé de pins sylvestres, « La Roche aux Fées » est le nom donné aux lieux insolites situés sur le site d’un ancien moulinage de soie et de roches énergétiques..

571 chemin des pèlerins La Roche aux fées – Moulin de brossettes

Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



In a wooded environment of Scots pines, « La Roche aux Fées » is the name given to the unusual places located on the site of a former silk mill and energy rocks.

En un entorno boscoso de pinos silvestres, « La Roche aux Fées » es el nombre que reciben los insólitos parajes situados en el emplazamiento de una antigua fábrica de seda y rocas energéticas.

In einer mit Waldkiefern bewaldeten Umgebung ist « La Roche aux Fées » der Name für die ungewöhnlichen Orte, die sich auf dem Gelände einer ehemaligen Seidenmühle und energiereichen Felsen befinden.

