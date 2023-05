Metz – place du Marché Couvert 57000 Metz Metz Catégorie d’Évènement: Metz Metz – place du Marché Couvert 57000 Metz, 21 juin 2023, Metz. Metz – place du Marché Couvert Mercredi 21 juin, 18h30 57000 Metz Concerts – Place du Marché Couvert à Metz dans le cadre de la fête de la musique 2023 De 18h30 à 19h30, Chorale Alliance (chant chorale) De 20h30 à 22h00, Nado (musiques latines) De 23h00 à 00h00, IBRA (R’n’B) 57000 Metz Place du marché couvert 57000 Metz 57004 Devant-les-Ponts Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

