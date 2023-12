Atelier biscuits de Noël et origamis 57 ter Rue Jean-Jacques Rousseau Argenton-sur-Creuse Catégories d’Évènement: Argenton-sur-Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2023-12-20 15:00:00

fin : 2023-12-20 Atelier biscuits de Noël et origamis pour les enfants de 3 à 10 ans..

Venez partager un moment chouette avec vos enfants à préparer Noël

Décorer des biscuits, confectionner une déco en origami à accrocher au sapin, un chocolat chaud à déguster avec un conte de Noël. 7 EUR.

57 ter Rue Jean-Jacques Rousseau

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire

