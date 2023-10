23e Salon de la PolyArthrite et des rhumatismes inflammatoires chroniques 57 Rue Louise Michel Bourges, 21 octobre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

L’AFPric organise le 23e Salon de la PolyArthrite et des rhumatismes inflammatoires chroniques, un événement gratuit et accessible à tous..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 18:00:00. .

57 Rue Louise Michel

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



AFPric is organizing the 23rd Salon de la PolyArthrite et des rhumatismes inflammatoires chroniques, a free event open to all.

La AFPric organiza el 23º Salón de la Poliartritis y los Reumatismos Inflamatorios Crónicos, un evento gratuito y abierto a todos.

AFPric organisiert die 23. Messe für PolyArthritis und chronisch-entzündliche Rheumaerkrankungen, eine kostenlose und für alle zugängliche Veranstaltung.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT BOURGES