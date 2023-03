Goûter-Concert avec Monsieur Bettini et Cætera – Tous à la roulotte 57 rue Henri Choquet Varennes-Vauzelles Catégories d’Évènement: Nièvre

Goûter-Concert avec Monsieur Bettini et Cætera – Tous à la roulotte 57 rue Henri Choquet, 19 avril 2023, Varennes-Vauzelles. Goûter-Concert avec Monsieur Bettini et Cætera – Tous à la roulotte 19 – 21 avril 57 rue Henri Choquet gratuit, sans réservation Pendant les vacances de février, retrouvez des activités (10h-12h/14h-16h) et un goûter-concert (16h-17h) avec Monsieur Bettini et Cætera.

Gratuit et sans réservation

Mercredi 19 avril, Allée Jacques Prévert

Jeudi 20 avril, 57 Rue Henri Choquet

Vendredi 21 avril, Allée Marcel Paul 57 rue Henri Choquet 57 Rue Henri CHoquet Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.86.71.61.71. »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

