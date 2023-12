Réveillon de la Saint-Sylvestre Château Belmont 57 rue Groison Tours, 3 décembre 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

A l’occasion du réveillon de la Saint-Sylvestre, venez déguster dans le cadre raffiné du Château Belmont une cuisine de saison et gourmande. Une soirée musicale ( groupe de jazz) vous est proposée. Feu d’artifice à minuit !.

Samedi 2023-12-31 20:00:00 fin : 2024-01-01 02:00:00. 35 EUR.

57 rue Groison

Tours 37100 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



For New Year’s Eve, enjoy gourmet seasonal cuisine in the refined setting of Château Belmont. A musical evening (jazz band) is also on offer. Fireworks at midnight!

Para Nochevieja, venga a degustar una cocina gastronómica de temporada en el refinado marco del Château Belmont. También podrá disfrutar de una velada musical (grupo de jazz). Fuegos artificiales a medianoche

Anlässlich des Silvesterabends können Sie im raffinierten Rahmen des Château Belmont eine saisonale und leckere Küche genießen. Ein musikalischer Abend ( Jazzband) wird Ihnen angeboten. Feuerwerk um Mitternacht!

