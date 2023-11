Déjeuner de Noël au Chateau Belmont 57 rue Groison Tours, 1 décembre 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

A l’occasion du déjeuner de Noël, venez savourer dans le cadre enchanteur de l’ancienne bâtisse du XVIIIe siècle, une cuisine de saison, gourmande et raffinée..

Lundi 2023-12-25 12:30:00 fin : 2023-12-25 16:00:00. EUR.

57 rue Groison

Tours 37100 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



On the occasion of the Christmas lunch, come and enjoy in the enchanting setting of the old building of the 18th century, a seasonal, gourmet and refined cuisine.

Para la comida de Navidad, venga a saborear una cocina de temporada, gourmet y refinada, en el encantador marco del antiguo edificio del siglo XVIII.

Anlässlich des Weihnachtsessens können Sie in der zauberhaften Umgebung des alten Gebäudes aus dem 18. Jahrhundert eine saisonale, leckere und raffinierte Küche genießen.

