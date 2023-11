Words in process – Création contemporaine et pratiques de lecture expérimentales, collectives et agissantes. 57 rue Emile Tavan Aix-en-Provence, 1 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Poursuivant l’investigation amorcée en 2022, ces journées déclineront différents formats de transmission et de mise en partage des savoirs pour nourrir un chantier de recherche autour des formes et des enjeux des pratiques de lecture et d’écriture..

2023-12-04 09:00:00 fin : 2023-12-05 18:00:00. .

57 rue Emile Tavan Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Félix Ciccolini

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Continuing the investigation begun in 2022, these days will feature different formats for transmitting and sharing knowledge, to fuel a research project into the forms and challenges of reading and writing practices.

Continuando con la investigación iniciada en 2022, estas jornadas ofrecerán diferentes formatos para transmitir y compartir conocimientos, con el fin de alimentar un proyecto de investigación sobre las formas y los retos de las prácticas de lectura y escritura.

In Fortführung der im Jahr 2022 begonnenen Untersuchung werden an diesen Tagen verschiedene Formate der Wissensvermittlung und des Wissensaustauschs vorgestellt, um eine Forschungsarbeit zu den Formen und Herausforderungen von Lese- und Schreibpraktiken zu unterstützen.

