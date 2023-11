Concert de guitare classique 57 rue Emile Laurens Die, 29 décembre 2023, Die.

Die,Drôme

Concert de guitare classique : J.S. Bach, S.L. Weiss, et autres compositeurs….

2023-12-29 20:30:00 fin : 2023-12-29 . EUR.

57 rue Emile Laurens Café Théâtre Andarta

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Classical guitar concert: J.S. Bach, S.L. Weiss, and other composers…

Concierto de guitarra clásica: J.S. Bach, S.L. Weiss y otros compositores…

Klassisches Gitarrenkonzert: J.S. Bach, S.L. Weiss, und andere Komponisten…

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme du Pays Diois