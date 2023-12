Concert – Les Cheveux Blancs Prolongations 57 rue émile laurens Die, 1 décembre 2023, Die.

Die,Drôme

Une voix encore émue dépourvue de toutes techniques vocales. Touchante ! Laïda chante comme elle respire. Là et une musique qu’elle compose. Un percussionniste, Louis Veyer et un clarinettiste Grégori Lemoine. Ensemble..

2023-12-15 20:00:00 fin : 2023-12-15 22:00:00. EUR.

57 rue émile laurens Café Théâtre Andarta

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A voice that’s still full of emotion, devoid of all vocal techniques. Touching! Laïda sings as she breathes. There and a music she composes. A percussionist, Louis Veyer, and a clarinettist, Grégori Lemoine. An ensemble.

Una voz que sigue conmoviendo por la ausencia de toda técnica vocal. Conmovedora Laïda canta como respira. Y una música que ella misma compone. Un percusionista, Louis Veyer, y un clarinetista, Grégori Lemoine. Juntos.

Eine noch immer bewegte Stimme ohne jegliche Stimmtechnik. Das ist berührend! Laïda singt, wie sie atmet. Hier und eine Musik, die sie selbst komponiert. Ein Perkussionist, Louis Veyer, und ein Klarinettist, Grégori Lemoine. Zusammen.

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme du Pays Diois