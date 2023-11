Contes- Philemon raconte – Les Contes Terriblement Humains 57 rue Emile Laurens Die, 9 décembre 2023, Die.

Die,Drôme

Les contes terriblement humains. Un voyage poétique et fantastique en terres d’humanité, l’Atlantique, l’Ecosse, un sud imaginaire. Des contes sur l’émotion d’être et de la relation à l’autre.

Durée : 1 heure. Public : a partir de 7 ans.

9 décembre 2023, 20:30 - 22:00

57 rue Emile Laurens Café Theatre Andarta

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Terribly human tales. A poetic and fantastic journey to the lands of humanity, the Atlantic, Scotland, an imaginary South. Tales about the emotion of being and relating to others.

Duration: 1 hour. Audience: ages 7 and up

Cuentos terriblemente humanos. Un viaje poético y fantástico a las tierras de la humanidad, el Atlántico, Escocia y un Sur imaginario. Cuentos sobre la emoción de ser y relacionarse con los demás.

Duración: 1 hora. Público: a partir de 7 años

Die schrecklich menschlichen Märchen. Eine poetische und fantastische Reise in die Länder der Menschlichkeit, den Atlantik, Schottland, einen imaginären Süden. Märchen über die Emotionen des Seins und der Beziehung zu anderen.

Dauer: 1 Stunde. Publikum: ab 7 Jahren

