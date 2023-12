Concert – Alexei Aigui invite Egor Kurdello 57 Rue Emile Laurens Die, 1 décembre 2023, Die.

Die,Drôme

La rencontre à Die de deux musiciens russes, qui composent et improvisent ensemble d’une manière fulgurante..

2023-12-07 20:00:00 fin : 2023-12-07 21:30:00. .

57 Rue Emile Laurens Café-théâtre Andarta

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The meeting in Die of two Russian musicians, who compose and improvise together in a dazzling way.

El encuentro en Die de dos músicos rusos, que componen e improvisan juntos de forma deslumbrante.

Die Begegnung zweier russischer Musiker in Die, die auf fulminante Weise gemeinsam komponieren und improvisieren.

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme du Pays Diois