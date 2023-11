Concert de Guitare Classique 57 rue émile laurens Die, 1 décembre 2023, Die.

Die,Drôme

Jean Dézerald est un Guitariste Classique également organiste, étudiant au conservatoire régional de Lyon. Il vous propose un récital d’une heure autour de la musique de Jean Sébastien Bach et divers compositeurs..

2023-12-01 20:30:00 fin : 2023-12-01 22:00:00. EUR.

57 rue émile laurens Café Théâtre Andarta

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Jean Dézerald is a classical guitarist and organist, and a student at the Lyon Conservatoire. He offers a one-hour recital of the music of Johann Sebastian Bach and other composers.

Jean Dézerald es guitarrista clásico y organista, y estudiante en el Conservatorio de Lyon. Su recital, de una hora de duración, se centrará en la música de Johann Sebastian Bach y otros compositores.

Jean Dézerald ist ein klassischer Gitarrist, der auch Organist ist und am regionalen Konservatorium in Lyon studiert. Er bietet Ihnen ein einstündiges Rezital rund um die Musik von Johann Sebastian Bach und verschiedenen Komponisten.

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de Tourisme du Pays Diois