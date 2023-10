Spectacle – ‘Urgence de Vous, du Gabon à la Russie’ 57 rue Emile Laurens Die, 20 octobre 2023, Die.

Die,Drôme

Deux artistes venus d’ailleurs : Jann Halexander natif du Gabon, Veronika Bulycheva, native de Russie. Ils se retrouvent sur scène. Réservation conseillée..

2023-10-20 20:00:00 fin : 2023-10-20 21:30:00. .

57 rue Emile Laurens Café-Théâtre Andarta

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Two artists from elsewhere: Jann Halexander, a native of Gabon, and Veronika Bulycheva, a native of Russia. They meet on stage. Reservations recommended.

Dos artistas de otros lugares: Jann Halexander, de Gabón, y Veronika Bulycheva, de Rusia. Se unen en el escenario. Se recomienda reservar.

Zwei Künstler aus anderen Ländern: Jann Halexander, gebürtig aus Gabun, und Veronika Bulycheva, gebürtig aus Russland. Sie treffen sich auf der Bühne. Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de Tourisme du Pays Diois