Concert – Les cheveux blancs 57 Rue Emile Laurens Die, 14 octobre 2023, Die.

Die,Drôme

Une voix envoûtante qui sort du coeur pour les âmes sensibles..

2023-10-14 20:30:00 fin : 2023-10-14 22:30:00. EUR.

57 Rue Emile Laurens Café-Théâtre Andarta

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A spellbinding voice that comes from the heart, for the faint of heart.

Una voz hechizante que sale del corazón para los débiles de corazón.

Eine betörende Stimme, die aus dem Herzen kommt, für sensible Seelen.

Mise à jour le 2023-09-11 par Office de Tourisme du Pays Diois