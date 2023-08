Concert – Alexei Aigui et Michel Gentil 57 rue émile Laurens Die, 26 août 2023, Die.

Die,Drôme

Les compositeurs Michel Gentil et Alexei Aigui vous propose un concert de guitare et de violon autour de leurs compositions.

2023-08-26 20:30:00 fin : 2023-08-26 22:00:00. EUR.

57 rue émile Laurens Café Théâtre Andarta

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Composers Michel Gentil and Alexei Aigui propose a guitar and violin concert based on their compositions

Los compositores Michel Gentil y Alexei Aigui le ofrecen un concierto de guitarra y violín basado en sus propias composiciones

Die Komponisten Michel Gentil und Alexei Aigui bieten Ihnen ein Gitarren- und Geigenkonzert rund um ihre Kompositionen an

Mise à jour le 2023-08-21 par Office de Tourisme du Pays Diois