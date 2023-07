Concert – Dimitri Kikel 57 Rue Emile Laurens Die Catégories d’Évènement: Die

Drôme Concert – Dimitri Kikel 57 Rue Emile Laurens Die, 18 août 2023, Die. Die,Drôme Auteur compositeur interprète : guitares, harmonica et guimbarde.

2023-08-18 21:00:00 fin : 2023-08-18 . .

57 Rue Emile Laurens Café-Théâtre Andarta

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Singer-songwriter: guitars, harmonica and Jew’s harp Cantautor: guitarras, armónica y arpa judía Singer/Songwriter: Gitarren, Mundharmonika und Maultrommel Mise à jour le 2023-07-05 par Office de Tourisme du Pays Diois Détails Catégories d’Évènement: Die, Drôme Autres Lieu 57 Rue Emile Laurens Adresse 57 Rue Emile Laurens Café-Théâtre Andarta Ville Die Departement Drôme Lieu Ville 57 Rue Emile Laurens Die

57 Rue Emile Laurens Die Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/die/