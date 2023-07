Concert – Aubin 57 Rue Emile Laurens Die, 5 août 2023, Die.

Die,Drôme

Musicien multi-instrumentiste, auteur et chanteur, avec sa voix, ses mots, sur la touche d’une guitare ou celles d’un piano, seul ou partageant l’espace du son, Aubin nous offre une nourriture pour le corps et l’esprit..

2023-08-05 20:00:00 fin : 2023-08-05 22:00:00. EUR.

57 Rue Emile Laurens Café-Théâtre Andarta

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Multi-instrumentalist, author and singer, with his voice, his words, on the keys of a guitar or those of a piano, alone or sharing the space of sound, Aubin offers us food for body and mind.

Multiinstrumentista, autor y cantante, Aubin nos ofrece alimento para el pensamiento y el cuerpo con su voz, sus palabras, sobre las teclas de una guitarra o las de un piano, solo o compartiendo el espacio sonoro.

Aubin ist ein Multiinstrumentalist, Autor und Sänger, der mit seiner Stimme und seinen Worten, auf der Gitarre oder auf dem Klavier, allein oder gemeinsam mit anderen den Raum des Klangs nährt.

Mise à jour le 2023-07-21 par Office de Tourisme du Pays Diois