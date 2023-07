Concert – Les cheveux blancs 57 rue Emile Laurens Die, 22 juillet 2023, Die.

Die,Drôme

« Une voix envoûtante qui vous captive » « un univers unique qu’on a jamais entendu » « des mélodies harmonieuse sur des accords simplifiés et presque dissonants mais si fluide » « des textes perspicaces? profonds et drôles à la fois » « quelle douceur »..

2023-07-22 20:30:00 fin : 2023-07-22 22:00:00. EUR.

57 rue Emile Laurens Café-Théâtre Andarta

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



« A spellbinding voice that captivates you » « a unique universe we’ve never heard before » « harmonious melodies over simplified, almost dissonant chords, but so fluid » « insightful lyrics? deep and funny at the same time » « what sweetness ».

« Una voz hechizante que te cautiva » « un universo único que nunca antes habíamos escuchado » « melodías armoniosas sobre acordes simplificados casi disonantes pero tan fluidos » « letras perspicaces… profundas y divertidas a la vez » « qué dulzura ».

« Eine betörende Stimme, die einen fesselt » « Ein einzigartiges Universum, das man noch nie gehört hat » « Harmonische Melodien auf vereinfachten, fast dissonanten und doch so fließenden Akkorden » « Scharfsinnige Texte, die gleichzeitig tiefgründig und lustig sind » « Wie sanft ».

