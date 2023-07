Concert – Guitare classique Jean Dezerald 57 Rue Emile Laurens Die, 21 juillet 2023, Die.

Die,Drôme

Jean Dezerald, guitariste installé dans le diois vous propose un récital de Guitare classique autour d’oeuvres de Jean sébastien BACH, Silvius Léopold WEISS et quelques pièces de guitares espagnole..

2023-07-21 21:00:00 fin : 2023-07-21 21:50:00. EUR.

57 Rue Emile Laurens Café Théâtre Andarta

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Jean Dezerald, a guitarist based in the Diois region, offers a classical guitar recital featuring works by Jean sébastien BACH, Silvius Léopold WEISS and a few Spanish guitar pieces.

Jean Dezerald, guitarrista afincado en la región de Diois, ofrece un recital de guitarra clásica con obras de Jean sébastien BACH, Silvius Léopold WEISS y varias piezas para guitarra española.

Jean Dezerald, ein in der Region Diois lebender Gitarrist, bietet Ihnen ein klassisches Gitarrenkonzert mit Werken von Johann Sebastian BACH, Silvius Leopold WEISS und einigen spanischen Gitarrenstücken.

Mise à jour le 2023-07-06 par Office de Tourisme du Pays Diois