Concert – The Riding Soul + guests 57 rue Émile Laurens Die Catégories d’Évènement: Die

Drôme Concert – The Riding Soul + guests 57 rue Émile Laurens Die, 8 juillet 2023, Die. Die,Drôme Concert rock american folk / stoner rock (The Riding Soul). Première partie musique malienne (Moussa trio). Invitée hip-hop / slam (Silex)..

2023-07-08 20:00:00 fin : 2023-07-08 23:00:00. .

57 rue Émile Laurens Café-théâtre Andarta

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



American folk rock / stoner rock concert (The Riding Soul). Opening act: Malian music (Moussa trio). Guest hip-hop / slam (Silex). Concierto de folk rock / stoner rock americano (The Riding Soul). Actuación de apertura: música maliense (trío Moussa). Hip-hop/slam invitado (Silex). Rockkonzert American Folk / Stoner Rock (The Riding Soul). Erster Teil Malische Musik (Moussa Trio). Gast Hip-Hop / Slam (Silex). Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme du Pays Diois Détails Catégories d’Évènement: Die, Drôme Autres Lieu 57 rue Émile Laurens Adresse 57 rue Émile Laurens Café-théâtre Andarta Ville Die Departement Drôme Lieu Ville 57 rue Émile Laurens Die

57 rue Émile Laurens Die Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/die/