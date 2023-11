Gala de la section danse de l’Amicale Laïque du Montignacois 57 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux Catégories d’Évènement: Dordogne

Montignac-Lascaux Gala de la section danse de l’Amicale Laïque du Montignacois 57 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux, 15 décembre 2023, Montignac-Lascaux. Montignac-Lascaux,Dordogne Gala de dans de l’Amicale Laïque du Montignacois. Vente de chocolat chaud..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . EUR.

57 Rue du Quatre Septembre Salle Jean Macé

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Amicale Laïque du Montignacois dance gala. Hot chocolate for sale. Gala de baile organizada por la Amicale Laïque du Montignacois. Venta de chocolate caliente. Gala de dans der Amicale Laïque du Montignacois. Verkauf von heißer Schokolade. Mise à jour le 2023-11-24 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Montignac-Lascaux Autres Lieu 57 Rue du Quatre Septembre Adresse 57 Rue du Quatre Septembre Salle Jean Macé Ville Montignac-Lascaux Departement Dordogne Lieu Ville 57 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux latitude longitude 45.06466;1.16417

57 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montignac-lascaux/