Journées du patrimoine – Musée du Dolder 57 rue du général de Gaulle Riquewihr, 16 septembre 2023, Riquewihr.

Riquewihr,Haut-Rhin

Visitez le monument emblématique de Riquewihr et découvrez comment les Riquewihriens se protégeaient contre les assaillants et le feu. De plus, du haut de cette tour, profitez d’une vue unique sur la plaine du Rhin!.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 17:45:00. EUR.

57 rue du général de Gaulle

Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est



Visit the emblematic monument of Riquewihr and discover how the Riquewihriens protected themselves against attackers and fire. Moreover, from the top of this tower, enjoy a unique view of the Rhine plain!

Visite el emblemático monumento de Riquewihr y descubra cómo los riquewihrienses se protegían de los atacantes y del fuego. Además, ¡desde lo alto de esta torre podrás disfrutar de una vista única de la llanura del Rin!

Besuchen Sie das Wahrzeichen von Riquewihr und erfahren Sie, wie sich die Riquewihrer vor Angreifern und Feuer schützten. Vom Turm aus haben Sie einen einzigartigen Blick auf die Rheinebene!

Mise à jour le 2023-07-01 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr