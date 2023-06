L’Explorateur : L’art des cafés Charles Danican – Visite d’une brûlerie familiale 57 Rue des Moteaux Le Havre, 23 août 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

L’Explorateur été 2023 – L’art des cafés Charles Danican – Visite d’une brûlerie familiale

Découvrez tous les secrets de la fabrication et de la dégustation du café ! Au cours de la visite de la Brûlerie, vous suivrez tout le processus de la torréfaction. La dégustation vous permettra de découvrir les différents arômes de grands crus ainsi que les meilleures méthodes de préparation.

A partir de 18 ans – Durée : 1h30

Tarif : 6€

Réservation obligatoire.

2023-08-23 à 10:30:00 ; fin : 2023-08-23 12:00:00. .

57 Rue des Moteaux

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie



L’Explorateur summer 2023 – The art of coffee Charles Danican – Visit to a family burnery

Discover all the secrets of coffee making and tasting! During your visit to the Burnery, you’ll follow the entire roasting process. During the tasting session, you’ll discover the different aromas of great vintages, as well as the best preparation methods.

From 18 years – Duration: 1h30

Price: 6?

Reservation required

L’Explorateur verano 2023 – El arte del café Charles Danican – Visita a un horno familiar

¡Descubra todos los secretos de la fabricación y la degustación del café! Durante su visita a la torrefacción, seguirá todo el proceso de tueste. Durante la degustación, descubrirá los diferentes aromas de las grandes cosechas y los mejores métodos de preparación.

A partir de 18 años – Duración: 1h30

Precio: 6?

Imprescindible reservar

Der Explorer Sommer 2023 – Die Kunst des Kaffees Charles Danican – Besuch einer Familienbrennerei

Entdecken Sie alle Geheimnisse der Kaffeeherstellung und des Kaffeegenusses! Während des Besuchs der Brennerei verfolgen Sie den gesamten Röstprozess. Bei der Verkostung lernen Sie die verschiedenen Aromen der Grands Crus sowie die besten Zubereitungsmethoden kennen.

Ab 18 Jahren – Dauer: 1,5 Stunden

Preis: 6 ?

Reservierung erforderlich

