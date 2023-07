Soleá – Duo tout public de danse et de guitare flamenca 57 rue des Justices Besançon, 31 août 2023, Besançon.

La compagnie Kinétochore présente Soleá, un duo de 30 minutes de danse contemporaine et de guitare flamenca.

Soleá nous plonge dans les songes d’un guitariste. Les cordes vibrent et l’espace qui l’entoure se modifie et laisse apparaître une forme… humaine semble-t-il ?

Alors la pensée devient tangible et entraîne l’homme dans les méandres de son imagination. Elle prend la forme d’un duo où les ondes sonores et corporelles se lient.

La guitare danse, les corps résonnent et le spectateur de se demander qui peut bien mener le bal ?

2023-08-31T10:30:00+02:00 – 2023-08-31T11:15:00+02:00

