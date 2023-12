SPECTACLE ADRIEN WILD 57 rue de Metz Vittel Catégories d’Évènement: Vittel

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-02-23 20:30:00

fin : 2024-02-23 La vrai vie d’un Magicien. À l’occasion de sa vingtième année de magie, Adrien Wild présente, avec un brin d’humour, un spectacle autobiographique à la fois drôle et émouvant dans lequel il invite le public à découvrir la vraie vie d’un magicien, illustrée par des numéros d’illusions. Il revisite des classiques. Notamment la femme coupée en deux, qu’il présente pour la première fois avec des boîtes transparentes pour contredire toutes les théories. Il reprend les numéros qui ont fait son succès au plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien. Après un passage au Palais des Glaces de Paris, Adrien Wild part en tournée dans toute la France avec son spectacle. Un moment de magie, de rire et d’émotions à partager. Placement assis libre. Organisation : Service animation – Ville de VITTEL.

Tout public 18 EUR.

57 rue de Metz ou 38 Place de la Marne

Vittel 88800 Vosges Grand Est

