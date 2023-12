THEATRE UN DINER D’ADIEU 57 rue de Metz Vittel, 3 décembre 2023, Vittel.

Vittel,Vosges

La célèbre comédie de Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière notamment jouée par Audrey Fleurot, Guillaume de Tonquédec et Eric Elmosnino en tournée 23/24 avec Laëtitia MILOT, CARTMAN et Jean-Baptiste SHELMERDINE.

Devant se rendre à un autre dîner auquel ils ne veulent au fond pas aller, Pierre et Clotilde prennent une décision : faire le ménage dans leurs amitiés usées. Ils organiseront des dîners d’adieu, mélange d’hommage et de délivrance, pour ces amis qui vont disparaître de leur vie.

Ouverture des portes à 14h00. Placement assis libre.

Organisation : Service animation – Ville de VITTEL avec la participation financière du Casino Vikings de VITTEL.. Tout public

Dimanche 2024-01-07 15:00:00 fin : 2024-01-07 . 25 EUR.

57 rue de Metz

Vittel 88800 Vosges Grand Est



Matthieu Delaporte and Alexandre de la Patellière’s famous comedy, starring Audrey Fleurot, Guillaume de Tonquédec and Eric Elmosnino, tours 23/24 with Laëtitia MILOT, CARTMAN and Jean-Baptiste SHELMERDINE.

Having to go to another dinner party they basically don’t want to go to, Pierre and Clotilde make a decision: clean up their worn-out friendships. They will organize farewell dinners, a mixture of homage and deliverance, for those friends who are about to disappear from their lives.

Doors open at 2:00 pm. Free seating.

Organized by: Service animation – Ville de VITTEL with financial support from Casino Vikings de VITTEL.

La famosa comedia de Matthieu Delaporte y Alexandre de la Patellière protagonizada por Audrey Fleurot, Guillaume de Tonquédec y Eric Elmosnino está de gira los días 23 y 24 con Laëtitia MILOT, CARTMAN y Jean-Baptiste SHELMERDINE.

Al tener que asistir a otra cena a la que en realidad no quieren asistir, Pierre y Clotilde toman una decisión: hacer limpieza de sus desgastadas amistades. Organizarán cenas de despedida, mezcla de homenaje y liberación, para los amigos que están a punto de desaparecer de sus vidas.

Apertura de puertas a las 14.00 horas. Aforo libre.

Organiza: Service animation – Ville de VITTEL con la participación financiera del Casino Vikings de VITTEL.

Die berühmte Komödie von Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patellière, die vor allem von Audrey Fleurot, Guillaume de Tonquédec und Eric Elmosnino gespielt wird, geht 23/24 mit Laëtitia MILOT, CARTMAN und Jean-Baptiste SHELMERDINE auf Tournee.

Da sie zu einem weiteren Abendessen gehen müssen, zu dem sie im Grunde nicht gehen wollen, treffen Pierre und Clotilde eine Entscheidung: Sie wollen ihre abgenutzten Freundschaften aufräumen. Sie werden Abschiedsessen organisieren, eine Mischung aus Huldigung und Befreiung, für die Freunde, die aus ihrem Leben verschwinden werden.

Öffnung der Türen um 14.00 Uhr. Freie Sitzplätze.

Organisation: Service animation – Ville de VITTEL mit der finanziellen Beteiligung des Casinos Vikings de VITTEL.

