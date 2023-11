Bal Trad de la miche »min 57 rue de la mairie, La Sauzière-Saint-Jean (81) Bal Trad de la miche »min 57 rue de la mairie, La Sauzière-Saint-Jean (81), 2 décembre 2023, . Bal Trad de la miche »min Samedi 2 décembre, 18h00 57 rue de la mairie, La Sauzière-Saint-Jean (81) 10€ gratuit pour les – de 16 ans 18h initiation aux danses simples gratuite avec le groupe TradalAM 19h repas curry végé soupe, apportez vos couverts, verre et bols! réservation avant le 1/12 auprès d’Estelle au 06.86.17.37.12 20h30 Bal avec TradalAM source : événement Bal Trad de la miche »min publié sur AgendaTrad 57 rue de la mairie, La Sauzière-Saint-Jean (81) 57 rue de la mairie

57 rue de la mairie, 81630 La Sauzière-Saint-Jean, France [{« link »: « https://tradalam.wixsite.com/tradalam »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/46427 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T18:00:00+01:00 – 2023-12-02T22:00:00+01:00

2023-12-02T18:00:00+01:00 – 2023-12-02T22:00:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu 57 rue de la mairie, La Sauzière-Saint-Jean (81) Adresse 57 rue de la mairie 57 rue de la mairie, 81630 La Sauzière-Saint-Jean, France Age max 110 Lieu Ville 57 rue de la mairie, La Sauzière-Saint-Jean (81) latitude longitude 43.970124;1.629017

57 rue de la mairie, La Sauzière-Saint-Jean (81) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//