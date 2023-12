ATELIER MANUEL : CREATION DE MINI BOUILLOTTE EN COUTURE 57 Rue de la Gabelle Laval Catégories d’Évènement: Laval

Début : 2023-12-26 14:00:00

fin : 2023-12-26 16:00:00 CREATION DE MINI BOUILLOTTE EN COUTURE.

Atelier manuel

Création de mini-bouillotte en couture. Gratuit / A partir de 8 ans / Sur inscription .

