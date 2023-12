Centenaire Pierre Loti – Comédie musicale – « Les gens de Mer, dans le sillage des pêcheurs d’Islande » 57 Rue de Boisgelin Paimpol, 14 octobre 2023, Paimpol.

Début : 2023-10-14 20:30:00

Organisé par l’association « La Presqu’île à tue-tête », en partenariat avec Milmarin, la station SNSM de Loguivy-de-la-Mer, les Amis de Pierre Loti, Mémoire d’Islande et Alexandre Noyer

14 octobre à 20h30 – COMPLET

16 décembre à 20h30

17 décembre à 15h

centre culturel Le Sillon, rue de Boisgelin à Pleubian.

Cette émouvante comédie musicale est l’occasion de retracer le roman de Pierre Loti, Pêcheur d’Islande. Au cours d’une intervention de la SNSM, un sauveteur va revivre son propre passé et celui de toute une région vivant au rythme des campagnes à Islande. Une création inédite portée par 48 choristes amateurs et 7 professionnels du spectacle vivant, pour un spectacle tout en lumières, vivant et poignant tout au long de ses tableaux, chorégraphies et changements de costumes. Sur des arrangements musicaux associant modernité et tradition, c’est bien l’intégralité de la troupe qui interprète chacun des personnages et porte leur histoire.

Billetterie par téléphone au 06 27 28 35 32 ou par mail asso.presquile@laposte.net

Adultes : 15€ ; enfants – 12 ans : 10€.

