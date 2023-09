Visite guidée « Découverte du centre ancien » 57 Grande Rue Valence, 18 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Balade familiale au cœur du centre historique pour découvrir les principaux édifices remarquables de la ville..

2023-11-18 14:30:00 fin : 2023-11-18 . EUR.

57 Grande Rue Maison des Têtes

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A family stroll through the heart of the historic center to discover the city’s main landmarks.

Un paseo en familia por el corazón del centro histórico para descubrir los edificios más notables de la ciudad.

Familienspaziergang durch das historische Zentrum, um die wichtigsten bemerkenswerten Gebäude der Stadt zu entdecken.

Mise à jour le 2023-09-27 par Valence Romans Tourisme