Visite guidée « Histoire et mémoire : la seconde guerre mondiale à Valence #2 » 57 Grande Rue Valence, 12 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Cette deuxième édition se propose donc d’aborder de nouveaux éléments qui viennent éclairer la vie pendant la guerre dans une ville comme Valence..

2023-11-12 14:30:00 fin : 2023-11-12 . EUR.

57 Grande Rue RDV à la Maison des Têtes

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This second edition brings new insights into life during the war in a city like Valence.

Por ello, esta segunda edición aborda nuevos elementos que arrojan luz sobre la vida durante la guerra en una ciudad como Valence.

Diese zweite Ausgabe soll daher neue Elemente aufgreifen, die das Leben während des Krieges in einer Stadt wie Valencia beleuchten.

Mise à jour le 2023-09-27 par Valence Romans Tourisme