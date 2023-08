Visite guidée : Parcours Renaissance à Valence – Journées Européennes du Patrimoine 57 Grande Rue Valence, 17 septembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

La Renaissance est l’une des périodes les plus florissantes de la cité valentinoise. Ce circuit permettra d’aborder l’histoire des édifices remarquables de cette période..

57 Grande Rue RDV à la Maison des Têtes

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Renaissance was one of Valence?s most flourishing periods. This tour explores the history of the most remarkable buildings from this period.

El Renacimiento fue uno de los periodos más florecientes de la historia de Valencia. Esta visita le permitirá descubrir la historia de algunos de los edificios más notables de este periodo.

Die Renaissance ist eine der blühendsten Perioden in der Stadt Valence. Auf diesem Rundgang lernen Sie die Geschichte der bemerkenswerten Gebäude aus dieser Zeit kennen.

