Visite guidée : La Maison des Têtes – Journées Européennes du Patrimoine 57 Grande Rue Valence, 16 septembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

De courtes visites sont proposées pour faire le point sur l’ensemble des campagnes de restauration de cet édifice depuis les années 1980 jusqu’à aujourd’hui..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

57 Grande Rue RDV à la Maison des Têtes

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Short tours are offered to take stock of the building?s restoration campaigns from the 1980s to the present day.

Se ofrecen visitas breves para hacer balance de todas las campañas de restauración llevadas a cabo en este edificio desde los años 80 hasta la actualidad.

Es werden kurze Besichtigungen angeboten, die einen Überblick über alle Restaurierungskampagnen dieses Gebäudes seit den 1980er Jahren bis heute geben.

Mise à jour le 2023-08-26 par Valence Romans Tourisme