Ateliers manuels décoration de Noël 57 Grande rue Ancône, 25 novembre 2023, Ancône.

Ancône,Drôme

Un moment en famille, un moment grand parents/enfants, pourquoi pas une rencontre inter générationnelle, ce qui vous fera plaisir enfin de compte! Vous êtes les bienvenus! Venez nombreux passer deux après-midis créatifs avec nous.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

57 Grande rue Bibliothèque

Ancône 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A moment with your family, a grandparents/children moment, why not an inter-generational meeting, whatever you’re looking for! We look forward to welcoming you! Come and spend two creative afternoons with us!

Un momento en familia, un momento abuelos/niños, por qué no una reunión intergeneracional, ¡algo que seguro que disfrutará! ¡Te esperamos! ¡Ven a pasar dos tardes creativas con nosotros!

Ein Moment mit der Familie, ein Moment mit Eltern und Kindern, warum nicht ein generationsübergreifendes Treffen, was auch immer Ihnen Freude macht! Sie sind herzlich eingeladen! Kommen Sie und verbringen Sie zwei kreative Nachmittage mit uns!

Mise à jour le 2023-11-08 par Montélimar Tourisme Agglomération