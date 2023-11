HOMMAGE À JEAN FERRAT 57 Boulevard des Minimes Toulouse, 16 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

3 voix, un piano et un violon qui s’accordent dans une mise en scène insolite pour partager ces textes intemporels qui touchent au plus profond de notre être..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . 17 EUR.

57 Boulevard des Minimes CAFE THEATRE LE 57

Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie



3 voices, a piano and a violin come together in an unusual setting to share these timeless texts that touch the very depths of our being.

3 voces, un piano y un violín se reúnen en un marco insólito para compartir estos textos intemporales que llegan a lo más profundo de nuestro ser.

3 Stimmen, ein Klavier und eine Violine, die sich in einer ungewöhnlichen Inszenierung zusammenfinden, um diese zeitlosen Texte zu teilen, die unser Innerstes berühren.

